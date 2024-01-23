В кабмин в апреле могут внести законопроект о введении невозвратных тарифов в отелях РФ

Согласно дорожной карте по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма, внесение законопроекта в Госдуму планируется в октябре

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Проект закона о введении невозвратных тарифов в российских отелях может быть внесен в правительство России в апреле 2024 года, следует из утвержденной кабмином дорожной карты по внесению изменений в нормативное регулирование в сфере туризма.

"Установление регулирования применения невозвратных тарифов при предоставлении гостиничных услуг коллективными средствами размещения. <...> Апрель 2024 года - внесение проекта федерального закона в правительство Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Согласно дорожной карте, внесение законопроекта в Госдуму планируется в октябре 2024 года, одобрение закона Советом Федерации - в феврале 2025 года. В документе отмечается, что введение невозвратных тарифов позволит обеспечить возможность бронирования размещения по более низким ценам в сравнении с возвратными тарифами.

Ранее представители туристического бизнеса РФ предложили ввести невозвратные тарифы на проживание в российских отелях. По мнению Российского союза туриндустрии, эта мера позволит снизить стоимость размещения в отелях на 20-30%.