Рост ВВП провинции Хайнань в 2023 году составил 9,2%

По словам губернатора провинции Лю Сяомина, столь высокий показатель обусловлен стремительным восстановлением туристической сферы, которая пострадала из-за антиковидных ограничений в предыдущие годы

ХАЙКОУ /Китай/, 23 января. /ТАСС/. ВВП южной китайской провинции Хайнань в 2023 году увеличился на 9,2%. Такие данные приводит агентство Xinhua со ссылкой на заявление губернатора провинции Лю Сяомина.

По его наблюдениям, столь высокий показатель обусловлен стремительным восстановлением туристической сферы, которая сильно пострадала из-за антиковидных ограничений в предыдущие годы. Согласно данным из доклада, представленного на ежегодной сессии Собрания народных представителей провинции Хайнань (местный парламент), власти поставили задачу обеспечить в 2024 году темпы экономического роста на уровне 8%.

За прошлый год, согласно официальным данным, турпоток на острове Хайнань вырос на 49,9%, а доход туристической отрасли увеличился на 71,9%. В общей сложности в 2023 году Хайнань с туристическими целями посетили свыше 90 млн китайских и зарубежных гостей, а общий доход от туризма достиг 181,3 млрд юаней (около $25,5 млрд).

К 2025 году власти намерены превратить Хайнань в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко называют "Восточными Гавайями" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.