Центробанк Турции может повысить учетную ставку до 45%

В декабре 2023 года регулятор повысил ставку до 42,5%

СТАМБУЛ, 23 января. /ТАСС/. Центробанк Турции на первом в 2024 году заседании комитета по финансовой политике 25 января может повысить учетную банковскую ставку на 250 базисных пунктов, до 45%. Такие прогнозы делают многие местные экономисты, сообщает газета Dunya.

В декабре 2023 года регулятор повысил ставку с 40% до 42,5%.

По мнению аналитиков, ключевая ставка турецкого ЦБ в течение первых трех месяцев 2024 года будет на уровне 45%. Согласно прогнозам ЦБ Турции, к концу 2024 года учетная ставка составит 38,75%.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые за более чем два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего он регулярно пересматривает ее в сторону повышения.

В сентябре 2023 года власти Турции представили среднесрочную экономическую программу. В соответствии с содержащимися в ней прогнозами, инфляция в стране в течение трех лет снизится с 65% до 8,5%. В 2024 году целевой показатель инфляции установлен на уровне 33%, в 2025 году - на отметке 15,2%. В 2026 году она должна упасть до 8,5%, как указывается программе. Прогнозируется рост экономики до 5% к концу 2026 года.