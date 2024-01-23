Эксперты ожидают укрепления рубля до 87 за $1 при продлении продажи валютной выручки

Аналитик "БКС форекс" Анатолий Трифонов полагает, что правительство в дальнейшем будет гибко изменять механизм обязательной продажи валютной выручки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Продление мер указа об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года позволит стабилизировать курс рубля, который может укрепиться на уровне 87 рублей за $1 уже в январе или по итогам квартала, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Ранее 23 января правительство сообщило, что поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные в октябре меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

"Предложение было вполне ожидаемо - введенная осенью система была несколько скорректирована и позволяет правительству и ЦБ лучше понимать перспективы валютного рынка и принимать меры против шоков. Важно понимать, что это не меры по укреплению рубля - а меры по снижению волатильности и шоков" - считает экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Управляющий директор "Газпромбанк Private Banking" Егор Сусин также отметил, что продление мер по продаже валютной выручки прежде всего снимет страхи рынка, что эти меры будут отменены.

"Мы видим достаточно прагматичную и понятную позицию, когда какие-либо избыточные меры по ограничению не принимаются. И когда есть понимание того, что дополнительные ограничения в отсутствие критической необходимости вводиться не будут. Даже те меры, которые мы видим, они, скорее всего, тоже будут донастраиваться по мере того, как будет получен опыт их реализации. Поэтому каких-то дополнительных жестких мер ограничения я не ожидаю", - дополнил он.

Аналитик "БКС форекс" Анатолий Трифонов также полагает, что правительство в дальнейшем будет гибко изменять механизм обязательной продажи валютной выручки, снижая и поднимая порог продажи валюты в зависимости от динамики курса. "В моменте рынок отреагировал укреплением рубля на эту новость, и мы ожидаем доллар в районе 87 рублей по итогам квартала", - отметил он.

Инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Алексей Михеев также полагает, что на фоне возможного продления обязательной продажи валютной выручки в январе отечественная валюта может укрепиться до отметки в 87 рублей за $1.

"В феврале - марте возможно укрепление рубля до 85-90. Это связано с крупными квартальными налоговыми выплатами в конце марта и конце апреля, так как экспортеры будут вынуждены продавать валюту заранее. Кроме того, в I квартале 2024 года мы ожидаем рост цен на нефть Brent до $90 за баррель, что также поддержит рубль", - прогнозирует Михеев.

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин подписал 11 октября указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.