Эксперт считает, что "Яндекс" готовится выйти на рынок беспилотных электромобилей

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, партнеров компания будет искать в Китае

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Яндекс" движется в сторону рынка беспилотных электромобилей, партнеров компания будет искать в Китае - глобальном лидере в электрификации транспорта. Такое мнения высказал ТАСС вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

"Сейчас все мировые технологические гиганты изучают возможность производства электромобилей под собственными брендами. Huawei уже представили свой, скоро мы увидим разработки Xiaomi. Apple движется в этом направлении. У "Яндекса" есть своя автомобильная операционная система, голосовой ИИ ассистент, есть большой опыт в создании беспилотников на разных платформах. Полагаю, и наш IT-гигант будет двигаться в сторону электромобилей. Понятно, что кадры и партнеров он будет искать и в Китае, глобальном лидере в электрификации транспорта", - рассказал Шапарин.

Ранее "Яндекс" разместил в LinkedIn вакансию инженера по эксплуатации в Китае для разработки электронного блока управления (ЭБУ) беспилотного автомобиля пятого поколения, написал "Коммерсантъ".

"Мы разрабатываем универсальное решение, которое можно использовать на базе различных автомобилей. В связи с этим мы рассматриваем различные платформы для создания беспилотных автомобилей нового поколения", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании. Там отметили, что "Яндекс" продолжит развивать беспилотное направление и технологии автономного вождения в России и после планируемого разделения бизнесов, о котором было объявлено в 2022 году.

Сейчас беспилотные автомобили "Яндекса" четвертого поколения тестируются в "Иннополисе" (ОЭЗ в Татарстане) на федеральной территории "Сириус" (черноморское побережье Сочи). Как говорится на сайте компании, испытания проходят 120 автономных автомобилей.