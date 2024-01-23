Банк Emlak Katilim подтвердил, что переводы из России поступают без проблем

Как сообщили в банке, это касается в том числе переводов по системе SWIFT как в рублях, так и в долларах

АНКАРА, 23 января. /ТАСС/. Турецкий частный банк Emlak Katilim подтвердил ТАСС, что денежные переводы из России поступают без каких-либо проблем.

"Да, у нас нет проблем с денежными переводами из России. Это касается в том числе переводов по системе SWIFT как в рублях, так и в долларах США. Если в документах по переводу четко прописаны цели платежа и с этим нет никаких проблем, то операция будет успешно выполнена", - сказал представитель банка.

Ранее газета Ekonomim сообщила, что проблема денежных переводов из РФ в Турцию решена для ряда местных секторов, в частности готовой одежды, текстиля, обувного и продовольственного секторов, средства начали поступать через банк Emlak Katilim. 15 января издание писало, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков проводить денежные переводы из России, предназначенные для оплаты поставки товаров. Отмечалось, что проблема начала принимать серьезный характер с декабря прошлого года. Тогда многие экспортеры начали жаловаться, что не могут получать платежи в турецких лирах и рублях из России.

Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов сообщил 17 января, что посольство и торгпредство проводят интенсивные контакты с турецкими властями в связи с отказом некоторых турецких банков осуществлять платежи российских хозяйствующих субъектов. По его словам, некоторые банки прямо ссылаются на западные санкции, решение об ужесточении которых было принято в конце декабря прошлого года. Дипломат выразил надежду, что в результате прилагаемых усилий получится найти решение, которое удовлетворяло бы и турецких экспортеров, продающих товары, не подпадающие под санкции, и их российских партнеров.

Минторг Турции подключился к решению проблем с платежами, которые стали возникать у бизнеса. В настоящее время продолжаются переговоры о решении проблем с переводами для компаний автомобильного и машиностроительного секторов. Минторг Турции ранее составил список местных компаний, которые имеют проблемы с переводами из РФ.