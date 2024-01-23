Evraz Steel зафиксировала в 2023 году рекордный объем потребления двутавровой балки в РФ

Как отметили в компании, рынок стального строительства находится в стабильном состоянии

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Evraz Steel отмечает в 2023 году рекордный за 10 лет объем потребления двутавровой балки в России, рынок стального строительства находится в стабильном состоянии, говорится в сообщении компании.

"В 2023 году стал виден результат работы по развитию отрасли стального строительства: зафиксирован самый большой объем потребления двутавровой балки в России за последние 10 лет", - говорится в сообщении компании.

Согласно анализу рынка, подготовленному Evraz Steel, отрасль стального строительства в 2023 году стабилизировалась на максимальном достигнутом уровне. Так, с января по ноябрь 2023 года коэффициент здоровья отрасли (Evraz Steel ведет мониторинг всех крупных строящихся промышленных и инфраструктурных объектов в России и ближнем зарубежье, показатель высчитывается на основании металлоемкости и текущего статуса проекта) в России составил 76%, а в декабре вырос до 79,3%. При этом в СНГ показатель в декабре достиг 80,6%.

"Более высокие значения для ближнего зарубежья связаны с инвестициями российских и иностранных компаний в рынки СНГ. Коэффициент здоровья отрасли стального строительства держится на максимальном уровне, что говорит о стабильном состоянии рынка. При этом обороты компаний растут, что позволяет рассчитывать на его устойчивость в ближайших периодах", - отмечается в сообщении.

Потребление в сегменте стального строительства в основном состоит из промышленных и гражданских объектов, при этом доля промышленных объектов составляет около 86% в объеме металлопотребления. "Эксперты Evraz Steel отмечают, что рост ключевой ставки ЦБ может временно замораживать проекты в гражданском сегменте, в то время как крупные промышленные стройки продолжают действовать, в том числе и за счет эффекта спроса, сформировавшегося в связи с изменением логистических цепочек и импортозамещением", - рассказали в компании.

Компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в контур стального строительства Evraz - Evraz Steel. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании.