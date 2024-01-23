В ГД считают, что реструктуризация "Яндекса" позволит компании поднять убыточные сегменты

По мнению председателя комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, компания превратится в полностью отечественный IT-проект, который не будет заморожен

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Смена владельца основного юрлица "Яндекса" является частью реструктуризации, которую "Яндекс" готовит с прошлого года, принятые меры позволят компании поднять убыточные сегменты и создавать новые сервисы. Об этом заявил журналистам председатель комитета Госдумы по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

"Владельцем основного юрлица "Яндекса" в России стало МКАО "Яндекс" вместо нидерландской Yandex N.V. Новый владелец "Яндекса" прописан в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский в Калининградской области. Этот шаг является частью реструктуризации, которую "Яндекс" готовит с прошлого года. Российская часть бизнеса должна перейти консорциуму инвесторов, каждый из которых получит по 7,28%. Окончание реструктуризации планируется в начале 2024 года. Принятые меры позволят поднять компании убыточные сегменты, которые связаны с электронной коммерцией, кроме поиска и транспорта, которые прибыльные", - пояснил Гаврилов.

"Я думаю, что "Яндекс" превратится в полностью отечественный IT-проект, который в своем развитии не будет заморожен и сможет не только поддерживать работоспособность текущих сервисов, но и создавать новые, ведь чтобы оставаться лидером, необходимо развивать новые направления бизнеса. По накатанной компания может функционировать еще очень долго, но на перспективу важно не растерять проекты, которые сейчас только развиваются, но должны выстрелить в будущем", - добавил он.

Ускорение возвращения российского бизнеса

По словам Гаврилова, комитет Госдумы по собственности продолжает работать над ускорением возвращения российского бизнеса. Депутат напомнил, что в конце 2023 года был принят закон о порядке перехода прав на акции и доли в уставном капитале экономически значимых организаций.

"Речь идет об ускорении перевода в российскую юрисдикцию активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики. Теперь не требуется получение согласия уполномоченных органов и Банка России на осуществление сделок с акциями и долями экономически значимых организаций. Мы доработали положения о порядке представления заявлений на вступление в прямое владение акциями и долями в уставном капитале таких организаций. Продлили на два года возможность осуществления корпоративных прав в отношении российских организаций для владельцев контролируемых иностранных компаний. Также продлен на один год срок, в течение которого международная компания будет иметь право на завершение процедуры редомициляции", - рассказал парламентарий.

Зарегистрированное в декабре 2023 года МКАО "Яндекс" стало владельцем основного юрлица "Яндекса" в России вместо нидерландской Yandex N.V, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно изменениям, МКАО "Яндекс" 22 января стало владельцем 99,999% в ООО "Яндекс". Остальные 0,001% принадлежат некоммерческому Фонду общественных интересов. В конце 2023 года "Яндекс" зарегистрировал международную компанию в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области.