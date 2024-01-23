Песков назвал продление мер по продаже валютной выручки прерогативой правительства

Пресс-секретарь президента напомнил, что российский лидер Владимир Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вопросы продления мер по продаже валютной выручки экспортерами до конца 2024 года являются прерогативой правительства, отметил в общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к поддержке кабмином и, в частности, первым вице-премьером Андреем Белоусовым продления мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца 2024 года, Песков сказал: "Это, конечно же, прерогатива правительства".

"Вы знаете, что [президент России Владимир] Путин регулярно проводит совещания по экономическим вопросам, где и Андрей Белоусов тоже постоянный участник", - добавил пресс-секретарь.

Ранее во вторник кабмин поддержал продление установленных указом Путина мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца текущего года. Как отмечал Белоусов, введенные меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.