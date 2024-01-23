Песков: кабмин успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития страны

Они служат хорошим фундаментом для России, добавил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российское правительство успешно обеспечивает стабильность темпов экономического развития, они служат хорошим фундаментом для страны. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Правительство обеспечивает стабильность темпов экономического развития, и это удается правительству хорошо", - сказал представитель Кремля.

"В целом микро- и макроэкономическая стабильность [в РФ] абсолютно обеспечена. [Она] являет собой хороший фундамент, от которого можно отталкиваться и [при помощи которого можно] поддерживать темпы развития со знаком "плюс", что наша экономика и делает", - добавил Песков.