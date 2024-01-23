Хуснуллин: средства ФНБ помогут улучшить качество ЖКХ для 7 млн человек в РФ в 2024 году

По словам вице-премьера, модернизация жилищно-коммунального хозяйства - одна из приоритетных задач стройкомплекса страны на 2024 год

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Льготные займы из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) позволят построить и модернизировать более 500 объектов и улучшить качество коммунальных услуг в 2024 году для 7 млн человек в России. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году планируется построить и модернизировать 580 объектов, в том числе свыше 1 тыс. км инженерных сетей. В результате будет улучшено качество жизни еще порядка 7 млн человек", - приводятся его слова в Telegram-канале правительства РФ.

В 2023 году по программе строительства объектов с привлечением льготных займов из средств ФНБ в России ввели в эксплуатацию 675 объектов водоотведения, тепло- и водоснабжения, в том числе более 740 км инженерных сетей, что позволило улучшить качество коммунальных услуг для почти 10 млн человек.

Хуснуллин отметил, что темпы и объемы этой работы будут увеличиваться, чтобы повысить качество жизни россиян и обеспечить стабильность объектов ЖКХ. По его словам, модернизация жилищно-коммунального хозяйства - одна из приоритетных задач стройкомплекса России на 2024 год.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, в свою очередь, добавил, что "обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры - это не только улучшение качества жизни, но и инвестиция в будущее, которая способна поддерживать комфорт и благополучие наших городов и общества в целом". Его слова также привели в сообщении в пресс-службы кабмина.