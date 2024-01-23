На вокзалах обустроят зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными

Замгендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что первые объекты появятся в 2024 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. На вокзалах будут обустроены специализированные зоны для обслуживания пассажиров с домашними животными, первые объекты появятся уже в 2024 году. Об этом сообщил замгендиректора РЖД Иван Колесников в ходе заседания круглого стола профильного комитета Госдумы, посвященного правилам перевозки домашних животных общественным транспортом.

"В рамках развития инфраструктуры в представительстве новых вокзальных комплексов и их реконструкции, сегодня в правилах и стандартах наших вокзальных комплексов сформировано появление специализированных зон для обслуживания пассажиров с домашними животными. Это абсолютно новая практика и в этом году мы планируем первые объекты подобного рода реализовать на ряде вокзалов", - сказал он.

Ранее РЖД также сообщали о планах изменить документы, связанные с перевозками домашних животных в поездах. Решения были приняты после инцидента с выброшенным из поезда котом в Кирове, который впоследствии погиб.