Парижане обвинили власти в попытках выгнать коммерсантов с Марсова поля за счет ОИ-2024

Авторы петиций требуют не допустить полного закрытия кафе и детских развлечений и добиваются выплаты компенсаций для владельцев

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Несколько петиций были опубликованы в интернете в поддержку кафе и детских развлечений на Марсовом поле перед Эйфелевой башней в Париже, которым власти предписали прекратить деятельность на время Олимпийских игр 2024 года. Авторы петиций требуют не допустить полного закрытия объектов и добиваются выплаты компенсаций для владельцев.

Одна из петиций на сайте change.org к настоящему моменту набрала 3,9 тыс. подписей. Ее автор - местный житель Оливье Каплан - обвиняет власти Парижа в "тихом уничтожении" местного культурного наследия. Он, в частности, указывает на неопределенную судьбу детского кукольного театра, который работает с 1902 года, а также кафе и детских каруселей, одна из которых функционирует с 1913 года. Либо их соглашения с местными властями истекают, либо их договоры прерываются досрочно в одностороннем порядке.

Авторы другой петиции на сайте mesopinions.com (Ассоциация друзей Марсова поля, пока набрала лишь 500 подписей) тоже обвиняют власти Парижа в попытке окончательно превратить это зеленое пространство у Эйфелевой башни в площадку для массовых мероприятий. В ассоциации отмечают, что за последний год парк был перекрыт под различные выставки и соревнования на протяжении 240 дней. Они призывают сохранить этот парк, являющийся одной из крупнейших зеленых зон города, доступным для всех и не пытаться повысить его рентабельность в ущерб экологии.

Отсутствие гарантий

Коммерсанты, с которыми удалось пообщаться корреспонденту ТАСС, сообщили, что власти не продлевают истекающие контракты на аренду и не дают никаких обещаний по поводу возобновления их работы после завершения спортивного события. А из-за отсутствия действующих контрактов остается неопределенным вопрос о выплате компенсаций за время простоя, вызванного Олимпийскими играми.

"Мне пришлось закрыться уже 15 января, мой договор просто не продлили. Я работаю здесь с 1985 года, можно сказать, что это дело всей моей жизни, - сказала управляющая кафе Bonbonnerie de Marie по имени Вероник. - "Плана Б" у меня нет, будем ждать, что скажет мэрия. Остается лишь надеяться, что нашу историю подхватит пресса и мы не останемся без работы".

"Этот театр - это моя жизнь", - заявил Жюльен Соммер, который больше 20 лет работает за сценой кукольного театра и с 2018 года после смерти наставника является единственным его управляющим. По словам Соммера, мэрия прерывает действующий контракт с 31 марта, и в этой связи он переживает, что не сможет вернуться к любимой работе на прежнем месте, куда ежегодно приходят в среднем 17 тыс. зрителей.

"Я прекрасно понимал, что на время Олимпийских игр мне придется закрыться, но меня огорчает прекращение договора и отсутствие каких-либо перспектив на будущее. Единственное, что для меня важно, - это вернуться и продолжать дарить детям мечту", - сказал он.

Путь букинистов

Сейчас коммерсанты не планируют организовывать каких-то масштабных акций протеста или оспаривать решение мэрии в суде, как это сделали букинисты с набережной Сены. На прошлой неделе участники Культурной ассоциации букинистов Парижа договорились оспорить в суде решение властей о необходимости демонтажа более 400 киосков с книгами, картинами и сувенирами, расположенных на набережной реки Сены, на время Олимпийских игр.

Газета Le Figaro со ссылкой на заявление префектуры полиции Парижа сообщала, что власти согласились сократить количество переносимых на время Игр киосков с 604 до 428, "пожертвовав" частью пространства для зрителей на церемонии открытия, которая пройдет на воде. Кроме того, власти предложили сократить время простоя и восстановления деревянных конструкций киосков, за сохранность которых особенно переживают парижские букинисты. Всего же вдоль парижских набережных расположено 932 торговых точки такого типа.

Представитель 200 участников Культурной ассоциации букинистов Парижа (88% от общего числа таких торговцев) Жером Калле, который ранее выступал в принципе против переезда, назвал такое решение "мирным компромиссом". Он допустил, что в случае перевода спора в юридическую плоскость власти отзовут свое предложение о снижении количества перемещаемых киосков, однако в конечном счете члены ассоциации на собрании 19 января договорились отстаивать свои права в суде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 16 августа. На время Игр во французской столице будет создано четыре зоны безопасности, при этом особые правила будут действовать в период церемонии открытия, значительная часть которой пройдет на Сене. Также власти введут QR-пропуска для перемещения по Парижу и олимпийским объектам в столичном регионе на время проведения Игр.