Минск заявил, что страны ЕС не выполняют договоренности по пропуску транспорта на границе

Государственный пограничный комитет утверждает, что во многих КПП на выезд из Белоруссии в среднем за сутки оформлялось от 44 до 66% грузовиков

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии назвал основной причиной образования очередей транспортных средств на границах республики со странами Евросоюза невыполнение договоренностей сопредельными сторонами.

"Основной причиной образования очередей является невыполнение сопредельной стороной договоренностей по количеству принимаемых грузовых транспортных средств. Так, например, за 2023 год в литовском пункте пропуска "Мядининкай" (сопредельный белорусский - "Каменный Лог") на выезд из Беларуси в среднем за сутки оформлялось 27% грузовых транспортных средств от пропускной способности. В остальных пунктах пропуска данный показатель варьируется от 44 до 66%", - говорится в сообщении пресс-службы ГПК.

Сопредельные с Белоруссией страны Евросоюза под различными предлогами приостановили работу нескольких автодорожных пограничных пунктов пропуска. В настоящее время на белорусско-литовской границе функционируют четыре из шести КПП, на границе с Польшей - два из шести. При этом без ограничений возможно движение пассажирского автотранспорта в польском пункте пропуска "Тересполь" ("Брест"), через "Кукурыки" ("Козловичи") Польша пропускает только грузовые автомобили, зарегистрированные в странах Евросоюза и Европейской ассоциации свободной торговли. На границе Латвии и Белоруссии работает один из двух автодорожных пунктов пропуска.