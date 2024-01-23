Bloomberg: главы МИД ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных активов РФ

По данным агентства, в конце недели это предложение еще будет обсуждаться представителями стран Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран Евросоюза дали политическое согласие на введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, в конце недели данное предложение тем не менее еще будет обсуждаться представителями стран ЕС.

Как отметило агентство, группа стран, в числе которых Германия, ясно дали понять, что по юридическим соображениям выступают против конфискации российских активов.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны - члены ЕС достигли политического соглашения приступить к последнему этапу работы над возможностью использовать замороженные активы России для Украины.

Агентство Bloomberg сообщило 12 декабря 2023 года, что Евросоюз разработал схему использования доходов от реинвестирования замороженных суверенных активов России, которые намерен затем направить Киеву. Согласно документу, Еврокомиссия планирует получить около €15 млрд до 2027 года в виде доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Самый большой объем таких активов - €191 млрд - заблокирован на международной площадке Euroclear в Бельгии, которая только за 9 месяцев 2023 года получила с них прибыль в размере €3 млрд. На саммите сообщества 14-15 декабря лидеры ЕС, вопреки ожиданиям, не утвердили предложенный ЕК план.