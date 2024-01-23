В Испании заявили, что кризис в Красном море на 300% увеличил расходы на морские перевозки

Компания Credito y Caucion рассказала, большинство экономистов ожидают, что ситуация сохранится по крайней мере в краткосрочной перспективе, но последствия могут быть более серьезными со временем

МАДРИД, 23 января. /ТАСС/. Кризис в Красном море представляет собой "новую угрозу мировой торговле" и уже привел к увеличению расходов на морские перевозки на 300%. Об этом сообщила испанская компания по страхованию кредитных операций Credito y Caucion.

По ее версии, "нападения на контейнеровозы в Красном море увеличили стоимость морских перевозок на 300%" и "усугубили инфляционные риски". "Увеличение связано с тем, что коммерческим судам приходится выбирать более длинные и дорогие маршруты, чтобы избежать зоны конфликта, и нести повышенные расходы на страхование", - пояснили в испанской компании.

В ней добавили, что большинство экономистов ожидают, что ситуация сохранится по крайней мере в краткосрочной перспективе, но чем дольше будет продолжаться кризис, "тем более серьезными будут последствия". В Credito y Caucion напомнили, что "около 30% всех контейнерных перевозок проходят через Красное море - важнейший канал для грузовых перевозок из Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу". "Фактическое закрытие маршрута по Красному морю может сократить пропускную способность международных морских перевозок примерно на 20%", - уточнили в компании.

Ранее в ведомстве, курирующем работу испанских портов, заявляли корреспонденту ТАСС, что ситуация в Красном море приводит к задержкам с прибытием судов в королевство, а также к росту затрат на перевозки.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 23 января Великобритания и США нанесли вторую официально подтвержденную совместную серию ударов по позициям "Ансар Аллах", основной целью которых стали подземные склады повстанцев и объекты, связанные с запуском ракет и воздушным наблюдением. Стороны отметили, что путем бомбардировок объектов хуситов намерены "восстановить стабильность в Красном море" и обеспечить свободу навигации в регионе.