Минпромторг оценил инвестиции в химкомплекс России в 2023 году почти в 1 трлн рублей

Потребление продукции химического комплекса России в прошлом году выросло на 11,6%

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Инвестиции в химический комплекс России в 2023 году составили почти 1 трлн рублей, сообщила замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина в ходе выступления на выставке RUPLASTICA.

"Очевидно, что на российскую продукцию спрос есть, это не может не радовать. Инвестиционная активность химического комплекса продолжается, в прошлом году чистые инвестиции составили уже почти 1 трлн рублей", - сказала она. Как следует из ее презентации, инвестиции в химкомплекс РФ в 2023 году оцениваются в 900 млрд руб. против 796 млрд руб. годом ранее.

Потребление продукции химического комплекса России в прошлом году выросло на 11,6% - до 8,34 трлн руб. В 2023 году было реализовано 16 инвестиционных проектов.

При этом Шевякина отметила тренд на переориентацию потребления на российских поставщиков химпродукции, констатировав, что "при небольшом росте импорта виден значительный рост потребления". Так, потребление первичных полимеров в России выросло на 11%.

Такого показателя удалось достигнуть за счет роста производства изделий из пластмасс. Производство труб, шлангов и фитингов из пластмасс выросло на 9%, плит и полимерных пленок - на 10%, изделий упаковочных пластмассовых - на 15%, бутылок - на 20%.

Бюджетное финансирование отрасли в прошлом году удалось удержать на уровне 2022 года, и оно составило почти 35 млрд руб. Из этого объема около 18% пришлось на поддержку производителей-переработчиков пластмасс.