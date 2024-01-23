Минпромторг планирует внедрить блокировку продажи нелегальных или просроченных лекарств

Сейчас среди товаров, которые подлежат обязательной маркировке, в частности, табак, молочная продукция, вода

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минпромторг РФ планирует распространить механизм блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на медизделия и лекарства. Об этом рассказала замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева на круглом-столе в ТАСС. Мероприятие посвящено результатам внедрения системы маркировки "Честный знак" в 2023 году и планам на 2024 год.

"По результатам работы технического решения мы планируем масштабировать вот этот механизм на все другие товарные группы. Ну, во всяком случае, сейчас занимаемся плотно - как это будет работать при реализации медицинских изделий и лекарств", - рассказала Приезжева.

Она отметила, что с февраля по август 2023 года Минпромторг проводил эксперимент по блокировке продажи нелегальных или просроченных товаров. "О том, что такой подход был выбран не случайно, говорит тот факт, что крупные розничные сети уже внедрили у себя эту технологию, не дожидаясь пока это станет обязательным требованием", - рассказала замминистра.

В ноябре 2023 года принято постановление правительства РФ о распространении механизма на 12 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке, среди которых табак, молочная продукция, вода. Механизм будет вводиться поэтапно с 1 апреля. Постепенно его планируется распространить и на другие группы товаров, подчеркнула Приезжева.