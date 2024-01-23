Ставку льготного кредитования для молочной отрасли повысят с 5% до 6,8%

Это связано с ростом ключевой ставки до 16% годовых, заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Ставка льготного кредитования для молочной отрасли будет повышена с 5% до 6,8% на фоне роста ключевой ставки до 16% годовых, при этом в случае ее снижения конечная ставка для заемщиков будет понижаться. Об этом заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в ходе XV съезда Национального союза производителей молока.

"Если мы говорим о льготном кредитовании, это одна из самых востребованных мер поддержки. У нас есть определенные бюджетные ограничения, у нас есть и факт достаточно высокой ключевой ставки Центрального банка, и мы должны подстраиваться под эти условия. Мы выдавали деньги под 5% годовых под эту льготную ставку при достаточно комфортной ключевой ставке. В прошлом году она у нас выросла до 16%, мы определенные изменения сейчас будем вносить в наш механизм льготного кредитования. Назову цифры для молочной отрасли - при ключевой ставке Центрального банка в 16% молочники будут пока у нас получать кредиты под 6,8%, вырастет немного ставка, а в случае снижения ключевой ставки конечная ставка для заемщиков будет понижаться", - сказал Патрушев.

"Конечная льготная ставка для заемщика будет на сегодняшний день пока зависеть от ключевой ставки Центрального банка", - добавил он.

По словам министра, для других подотраслей сельского хозяйства ставка будет выше, но "тоже будет снижаться в зависимости от уровня ключевой ставки".

"Несмотря на непростую текущую ситуацию, мы сохраняем все направления краткосрочного и инвестиционного кредитования", - отметил он.

Глава Минсельхоза также рассказал, что финансирование молочной отрасли по итогам 2023 года достигло 61 млрд рублей. "Растем каждый год. При этом эта тенденция, я уверен, продолжится", - заявил Патрушев.