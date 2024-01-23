Минпромторг будет искать инвесторов для проектов по выпуску полимерной упаковки для сыров

Замдиректора департамента химической промышленности Дарья Шевякина также отметила большой фронт работы министерства относительно медицинских полимеров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Минпромторг в 2024 году планирует искать инвесторов для реализации в России проектов по обеспечению сельхозпроизводителей пищевой полимерной упаковкой, в частности, упаковкой для сыров. Об этом сообщила замдиректора департамента химической промышленности Минпромторга РФ Дарья Шевякина в ходе выступления на выставке Ruplastica.

"Интересная история - это обеспечение сельхозпроизводителей нужными им видами упаковки. Мы в прошлом году провели с Минсельхозом большую работу, мы уже сформировали перечень продуктов, которые необходимы сельхозпроизводителям с точки зрения полимерных изделий. Среди них мы увидели и те производства, которые мы не смогли найти в России, и те, по которым мы сейчас ищем инвесторов, которые были бы готовы войти в производство этих продуктов. Среди них в основном упаковочные материалы из полимеров для сыров", - сказала она.

Как следует из презентации замдиректора департамента Минпромторга, министерство планирует искать инвесторов для реализации проектов производства упаковочного материала для мягких сыров листового с перфорацией, упаковочного материала для мягких сыров листового, полимерной ленты отрывной для плавленых сыров, "интерлива" (внутренняя пленка между кусочками твёрдых сыров) и ленты для сращивания полотна.

Шевякина также отметила большой фронт работы министерства относительно медицинских полимеров, по которым в прошлом году была утверждена дорожная карта развития. Сейчас фармкомпании собирают данные о консолидированной потребности отрасли в полимерах, добавила она.

Кроме того, Минпромторг займется формированием плана импортозамещения отрасли переработки пластмасс.