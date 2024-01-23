В ЦРПТ сообщили о мерах маркетплейсов к продавцам после жалоб из системы маркировки

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин отметил, что маркетплейс является участником оборота товаров

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Российские маркетплейсы начали применять меры в отношении продавцов на основе жалоб из системы маркировки, например, на одной из площадок в трети случаев за подтвержденными нарушениями последовали штраф, блокировка или предупреждение. Об этом сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин в ходе круглого стола в пресс-центре ТАСС.

"На одном из маркетплейсов по более чем 77% жалоб подтвердились факты нарушений, по ним были приняты меры, не дожидаясь реакции контрольных органов, то есть это инструмент саморегулирования. <...> В 32% случаев были применены санкции к продавцу: штраф, блокировка или предупреждение", - сказал Дубин.

Он указал, что маркетплейс является участником оборота товаров, и у площадок есть желание и потребность в саморегулировании.

ЦРПТ в 2023 году заключил несколько соглашений о сотрудничестве с крупнейшими российскими маркетплейсами для борьбы с нелегальным оборотом товаров. На основе соглашений оператор системы маркировки передает жалобы пользователей из приложения "Честный знак" площадкам, а последние разбираются в ситуации и могут принимать различные решения.

О маркировке

Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства.

Также проходят эксперименты по маркировке икры, растительных масел, кормов для животных, детских товаров, технических средств реабилитации, титановой металлопродукции, оптоволоконной и радиоэлектронной продукции.