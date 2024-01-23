Глава МИД Венгрии отметил, что страна хотела бы восстановить эмбарго ЕС на зерно с Украины

Петер Сийярто подчеркнул, что венгерские власти готовы вернуться к первоначальному соглашению в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна

БУДАПЕШТ, 23 января. /ТАСС/. Венгрия хотела бы восстановить запрет Евросоюза на поставки зерна с Украины в страны Центральной Европы, действовавший до 15 сентября 2023 года. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, участвующий во встрече глав торговых ведомств стран ЕС в Брюсселе.

"Мы не допускаем украинское зерно и другие сельскохозяйственные продукты в Венгрию и хотели бы сохранить этот порядок, чтобы защитить наш рынок. Мы хотели бы вернуться к первоначальному соглашению, суть которого заключалась в обеспечении транзита, а не импорта украинского зерна, наводнившего рынки Центральной Европы", - сказал Сийярто журналистам перед началом совещания.

Он отметил, что Венгрия и сейчас обеспечивает транзит сельхозпродукции с Украины по своей территории. "Мы всегда разрешали это, с этим у нас нет проблем, таково было наше первоначальное соглашение. Мы даже осуществили инвестиции, чтобы украинское зерно транспортировалось через Венгрию в морские порты, откуда оно затем может быть перевезено туда, где оно необходимо. Таким образом, с транзитом все в порядке, с импортом - нет", - подытожил министр на пресс-конференции, которая транслировалась венгерским телеканалом М1.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Правительство Венгрии в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи, мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.

15 января Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия предложили Еврокомиссии восстановить таможенные пошлины на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов, принятых на рынке ЕС. Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что после отмены в 2022 году таможенных пошлин и квот на поставки аграрных товаров с Украины фермеры в странах Центральной Европы понесли значительные потери. Из-за различных стандартов производства и размеров сельхозугодий более дешевая украинская продукция вытесняет продукцию европейских фермеров с их традиционных экспортных рынков, отметил глава Минсельхоза.