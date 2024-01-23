Путин: строительство нового блока АЭС "Эд-Дабаа" укрепит энергетическую базу Египта

Также это позволит создать квалифицированные рабочие места, добавил президент РФ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Строительство четвертого энергоблока АЭС "Эд-Дабаа" укрепит энергетическую базу Египта, создаст квалифицированные рабочие места. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии начала заливки первого бетона в основание энергоблока № 4 египетской АЭС "Эд-Дабаа".

"По сути, начинается новый этап строительства первой АЭС в Египте - важнейшего для российско-египетских отношений проекта, реализация которого без сомнения несет значимый вклад в развитие египетской экономики, поможет укрепить ее энергетическую базу", - подчеркнул Путин. Российский лидер заверил, что РФ будет способствовать созданию современных производств, квалифицированных рабочих мест, решению социальных вопросов. "Мы будем это делать вместе, поскольку новая энергетическая система позволяет все это делать. Это по-настоящему флагманский проект в лучших традициях нашего двустороннего сотрудничества", - сказал он.

Путин напомнил, что во второй половине прошлого столетия советские специалисты принимали самое деятельное участие в становлении экономики и повышении обороноспособности Египта, помогали строить крупные промышленные и энергетические объекты, такие, например, как Асуанская плотина. По его словам, многие возведенные совместными усилиями предприятия до сих пор успешно работают, продолжают приносить реальную пользу египетскому народу.

Глава российского государства обратил внимание на то, что разноплановое и взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами продолжает поступательно развиваться. "Египет действительно наш близкий друг и стратегический партнер. Мы взаимодействуем на принципах равноправия, обоюдного уважения и учета интересов друг друга в полном соответствии с буквой и духом Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве, подписанном нами [вместе] с господином ас-Сиси в 2018 году в Сочи", - напомнил он.

Президент РФ также рассказал, что двусторонний товарооборот динамично растет, его объем за 10 месяцев 2023 года увеличился на 20%. Кроме того, реализуются крупные совместные проекты, в том числе в топливно-энергетической отрасли, в сельском хозяйстве, в продовольственной кооперации, ведется работа по созданию российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала.