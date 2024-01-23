В Крыму в 2024 году вдвое увеличат поддержу производителей овощей закрытого грунта

Она составит почти 25 млн рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 января. /ТАСС/. Власти Крыма почти вдвое увеличат поддержку производителей тепличных овощей в 2024 году - почти до 25 млн рублей, сообщила журналистам первый заместитель министра сельского хозяйства Республики Крым Алиме Зарединова.

"Мы ежегодно из республиканского бюджета поддерживаем наших производителей овощей закрытого грунта, поддержка в основном направлена на удешевление стоимости энергоносителей, так как она имеет значительную долю в затратах каждого тепличного комбината. Мы в прошлом году просубсидировали порядка 14 млн рублей, в текущем году данная поддержка почти в два раза больше, поэтому надеемся на <...> увеличение площади производимых овощей", - сказала Зарединова.

По информации замминистра, в Крыму в настоящее время работает восемь крупных предприятий по производству тепличных овощей, общая площадь всех теплиц закрытого грунта в крупных предприятиях составляет около 60 га. В 2023 году они увеличили производство овощей закрытого грунта на 3% - до 40 тыс. тонн в сравнении с 2022 годом.

Как уточнили в пресс-службе республиканского Минсельхоза, в 2024 году в регионе намерены произвести не менее 41,8 тыс. тонн овощей защищенного грунта, поддержка производителей составит около 24 млн рублей.

Зарединова также уточнила, что в настоящее время проблем с семенами на полуострове нет.