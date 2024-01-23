В России продажи просроченной молочной продукции в 2023 году снизились на 81%

По словам замруководителя Россельхознадзора Светланы Алексеевой, качество молочной продукции в Москве и регионах увеличилось вдвое благодаря внедрению маркировки

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Продажи просроченной молочной продукции в России в 2023 году снизились на 81% по сравнению с 2022 годом, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").

"В молоке за год продажи просрочки упали на 81% - с 16,2 млн до 3,1 млн единиц продукции", - говорится в сообщении.

Качество молочной продукции в Москве и регионах увеличилось в два раза благодаря внедрению маркировки, сообщила заместитель руководителя Россельхознадзора Светлана Алексеева в ходе круглого стола в ТАСС. "Россельхознадзор активно взаимодействует с ЦРПТ. Нами используются ветеринарные инструменты вкупе с цифровыми. Происходит учет животных, лабораторные исследования. От поля до потребителя простроено понимание, что с сырьем и какого оно качества", - рассказала Алексеева.

Что касается других категорий, то оборот табачной продукции с нарушением установленных цен за год снизился на 21% (с 256 млн до 201 млн единиц), продажи воды без разрешительной документации снизились на 98% (с 47,9 млн до 0,77 млн единиц продукции), оборот немаркированной обуви сократился на 62% (с 193 тыс. до 74 тыс. единиц). В парфюмерии нарушения в части отсутствия разрешительной документации снизились на 85% (с 595 тыс. до 87,4 тыс. единиц), добавили в ЦРПТ.

"Отрасли от маркировки растут, несмотря на не всегда благоприятные факторы. В 2023 году в оборот ввели на 56% больше обуви, на 46% больше воды и на 37% больше парфюмерии, на 11% табака. <…> Молочка - тоже [рост] на 17%", - подчеркнул в ходе мероприятия председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.