ГД одобрила в I чтении законопроект о праве фермеров размещать туристов на сельхозземлях

В настоящее время такое право у фермерских хозяйств отсутствует

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предоставляющий фермерам право размещать туристов в гостевых домах, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в законы "О развитии сельского хозяйства" и "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".

Документ предоставляет фермерским хозяйствам, относящимся к сельхозтоваропроизводителям, право осуществлять деятельность в сфере сельского туризма и временно размещать туристов в жилых домах, расположенных на земельных участках, входящих в состава земель сельхозназначения. Сейчас такое право у фермерских хозяйств отсутствует.

При этом, согласно законопроекту, фермеры, которые стали предоставлять услуги в рамках сельского туризма, сохранят статус сельхозтоваропроизводителя, что позволит им продолжать пользоваться всеми видами господдержки.

Проект закона позволит сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществлять деятельность в сфере сельского туризма в качестве дополнительной к их основной сельскохозяйственной деятельности, указывают в правительстве.

Как пояснил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов, аграрный туризм может стать визитной карточкой нашей страны и быть востребованным среди иностранцев. При этом, по его словам, к законопроекту есть ряд вопросов и предложений.

"Мы даем право крестьянам открывать гостевые дома для туристов, но при этом ничего с них не требуем. Не получится ли так, что, одобрив законопроект, мы столкнемся с проблемами качества и безопасности размещения туристов в жилых домах на территориях крестьянских хозяйств? В проекте закона, к сожалению, также нет и градации по уровню комфорта проживания в жилых домах. Думаю, что внедрение классификации домов на землях крестьянско-фермерских хозяйств позволит отдыхающим заранее удостовериться в условиях проживания, а самим членам хозяйств - размещать информацию на сайтах и ресурсах по бронированию мест отдыха", - сказал он.