В Новосибирской области экспорт продукции АПК вырос на 33% в 2023 году

Объем сбора зерновых и зернобобовых культур составил 2,274 млн тонн

НОВОСИБИРСК, 23 января. /ТАСС/. Предприятия агропромышленного комплекса (АПК) Новосибирской области увеличили в 2023 году объемы экспортируемой продукции на 33% несмотря на засуху и санкции. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Аномально сухая и жаркая погода весной и в начале лета, суховеи в сочетании с почвенной засухой привели к сложной обстановке в сельском хозяйстве региона. Из-за засухи был введен режим ЧС, существенно снизился урожай в 2023 году.

"Объемы экспортных отгрузок продукции АПК в количественном выражении в 2023 году не только не снизились, но и превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 33%. В структуре экспорта, по-прежнему, преобладают масличные и зерновые культуры, а также готовая продукция пищевой и перерабатывающей промышленности", - сказал Лещенко.

Он уточнил, что ключевыми направлениями отгрузок, как и в предыдущие периоды, остаются страны Юго-Восточной и Средней Азии (Китай, Казахстан, Киргизия, Монголия, Узбекистан), значителен экспорт в Турцию и Белоруссию.

Лещенко добавил, что по итогам 2023 года сбор зерновых и зернобобовых культур составил 2,274 млн тонн в амбарном весе или 66,8% к уровню 2022 года, урожайность - 14,9 ц/га. При этом, несмотря на засуху, объем полученного в 2023 году урожая зерна обеспечивает внутренние потребности региона на 135,3%. Изменений в структуре посевных площадей в 2024 году не планируется, прогнозный размер посевных площадей всех сельхозкультур остается на уровне 2023 года - 2,395 млн га.

Также глава министерства сообщил, что в 2024 году власти Новосибирской области предусмотрели более 5 млрд рублей на господдержку сельхозтоваропроизводителей - на уровне 2023 года. В частности, средства пойдут на помощь с покупкой техники и удобрений, а также на поддержку производителей молока.