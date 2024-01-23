Объем торговли Таджикистана и РФ вырос в 2023 году на 2,5%

Он превысил $1,7 млрд

ДУШАНБЕ, 23 января. /ТАСС/. Товарооборот Таджикистана и России по итогам 2023 года в денежном выражении превысил $1,7 млрд и вырос по сравнению с 2022 годом на 2,5%. РФ стала ведущим торговым партнером республики, следует из данных Агентства по статистике при президенте Таджикистана.

Как следует из доклада агентства, которым располагает ТАСС, импорт в Таджикистан из РФ с января по декабрь 2023 года составил $1,58 млрд, экспорт в РФ из республики - $134,7 млн. Торговля с РФ составила 20,6% от совокупного товарооборота Таджикистана, что, по данным агентства по статистике, является наибольшим показателем по сравнению с другими странами. По итогам 2022 года товарооборот двух стран превысил $1,6 млрд.

Среди стран Содружества Независимых Государств (СНГ) второе место по объему торговли с Таджикистаном занял Казахстан с долей в 13,8% от общего товарооборота. Экспорт в Казахстан составил порядка $255,8 млн, импорт в Таджикистан - около $893 млн. При этом товарооборот в 2023 году Таджикистана и Казахстана снизился примерно на 20% относительно показателя 2022 года, отмечается в материалах статагентства.

С соседним Узбекистаном Таджикистан осуществил торговые операции в 2023 году на сумму более $500 млн, что меньше, чем в 2022 году на 9,2%, а с Киргизией, с которой Таджикистан также имеет общую границу, товарооборот сократился на 22,5%, составив порядка $11,7 млн.

Сильнее всего объем торговли Таджикистана среди стран СНГ за 2023 год вырос с Арменией - в 2,5 раза, или до $654,8 тыс., на 30% с Молдавией, однако из этой страны в Таджикистан был осуществлен только импорт на сумму около $230 тыс., а экспортных операций не проводилось, и на 20% вырос оборот с Азербайджаном - до почти $7,5 млн. С Белоруссией товарооборот Таджикистана вырос на 5% в 2023 году и составил около $93,9 млн.