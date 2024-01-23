23 января, 12:30
Санкции в отношении России

Французский эксперт считает, что санкции против России ослабили ЕС

Они стали причиной инфляции и протестов аграриев, заявил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Евросоюз сильно недооценил негативный эффект для Европы от антироссийских санкций, которые в конечном итоге привели к инфляции в странах ЕС и протестам фермеров. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

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"Очевидно, что влияние санкций на европейскую экономику было недооценено. Конечно, на ум сразу же приходит энергетика. Экономический кризис, который сейчас переживает Германия, и инфляция, от которой страдают страны Европейского союза, объясняются по большей части резким ростом цен на энергоносители", - отметил он.

По словам Сапира, ограничительные меры против России повлекли за собой протесты аграриев в европейских странах. "Одним из примеров являются акции протеста фермеров, которые начались в Германии, а теперь распространились на Францию и другие страны. Значительная часть нынешнего недовольства европейских аграриев связана с санкциями, а точнее с разрывом торговых отношений с Россией", - сказал экономист.

Он подчеркнул, что причиной этого недовольства является повышение стоимости ведения сельского хозяйства. "Имеется в виду рост цен на дизельное топливо, которое в значительной степени импортировалось из России. Не стоит также забывать об увеличении стоимости удобрений, которые поставлялись из России или производились из химикатов, импортируемых из РФ. США, например, здесь проявили осторожность и не запретили импорт российских удобрений", - указал эксперт.

Как отметил Сапир, "рост цен на газ, вызванный санкционной политикой ЕС, привел к значительному увеличению стоимости любого продукта, процесс производства которого является энергоемким, как это было с молочными продуктами, требующими больших энергозатрат из-за необходимости их пастеризации".

Ущерб для бюджетов

Помимо прямых последствий антироссийских ограничительных мер в виде роста цен, продолжает Сапир, существуют и косвенные, которые "не были поняты и просчитаны при принятии решения о введении санкций". "Если цены на продовольствие растут, как это происходит уже полтора года, то спрос на другие потребительские товары падает, поскольку домохозяйства вынуждены тратить больше на продукты и меньше на все остальное. Падение потребления промышленных товаров, которое мы наблюдаем в Германии, Италии и Франции, также означает уменьшение притока налогов для государства. Таким образом, страдают и будут страдать государственные финансы", - отметил он.

В конечном итоге торговый разрыв ЕС с Россией привел к сильному ослаблению экономики европейских стран. "Сначала прямые, а затем косвенные эффекты, вызванные резким сокращением торговли с Россией в результате санкций, значительно ослабили экономику европейских стран", - заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ. По информации агентства, возможные меры, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ. 

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