Французский эксперт считает, что санкции против России ослабили ЕС

Они стали причиной инфляции и протестов аграриев, заявил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир

ПАРИЖ, 23 января. /ТАСС/. Евросоюз сильно недооценил негативный эффект для Европы от антироссийских санкций, которые в конечном итоге привели к инфляции в странах ЕС и протестам фермеров. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил научный руководитель парижской Высшей школы социальных наук Жак Сапир.

"Очевидно, что влияние санкций на европейскую экономику было недооценено. Конечно, на ум сразу же приходит энергетика. Экономический кризис, который сейчас переживает Германия, и инфляция, от которой страдают страны Европейского союза, объясняются по большей части резким ростом цен на энергоносители", - отметил он.

По словам Сапира, ограничительные меры против России повлекли за собой протесты аграриев в европейских странах. "Одним из примеров являются акции протеста фермеров, которые начались в Германии, а теперь распространились на Францию и другие страны. Значительная часть нынешнего недовольства европейских аграриев связана с санкциями, а точнее с разрывом торговых отношений с Россией", - сказал экономист.

Он подчеркнул, что причиной этого недовольства является повышение стоимости ведения сельского хозяйства. "Имеется в виду рост цен на дизельное топливо, которое в значительной степени импортировалось из России. Не стоит также забывать об увеличении стоимости удобрений, которые поставлялись из России или производились из химикатов, импортируемых из РФ. США, например, здесь проявили осторожность и не запретили импорт российских удобрений", - указал эксперт.

Как отметил Сапир, "рост цен на газ, вызванный санкционной политикой ЕС, привел к значительному увеличению стоимости любого продукта, процесс производства которого является энергоемким, как это было с молочными продуктами, требующими больших энергозатрат из-за необходимости их пастеризации".

Ущерб для бюджетов

Помимо прямых последствий антироссийских ограничительных мер в виде роста цен, продолжает Сапир, существуют и косвенные, которые "не были поняты и просчитаны при принятии решения о введении санкций". "Если цены на продовольствие растут, как это происходит уже полтора года, то спрос на другие потребительские товары падает, поскольку домохозяйства вынуждены тратить больше на продукты и меньше на все остальное. Падение потребления промышленных товаров, которое мы наблюдаем в Германии, Италии и Франции, также означает уменьшение притока налогов для государства. Таким образом, страдают и будут страдать государственные финансы", - отметил он.

В конечном итоге торговый разрыв ЕС с Россией привел к сильному ослаблению экономики европейских стран. "Сначала прямые, а затем косвенные эффекты, вызванные резким сокращением торговли с Россией в результате санкций, значительно ослабили экономику европейских стран", - заключил эксперт.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ. По информации агентства, возможные меры, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались 17 января на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.