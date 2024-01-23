В Kaspersky заявили, что в iOS после шпионского ПО точно найдут новые уязвимости

В ФСБ ранее заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. В мобильной операционной системе iOS от Apple, где летом 2023 года было выявлено шпионское ПО, обязательно найдутся новые уязвимости. Такое мнение ТАСС высказал руководитель российского исследовательского центра Kaspersky Дмитрий Галов. Многие госорганы РФ после выявления тогда вредоносного ПО отказались от техники Apple.

"Ни одна операционная система не бывает на 100% безопасной. То, что в iOS 100% найдутся еще уязвимости, сомнений никаких: уязвимости находятся десятками", - считает Галов.

Уязвимости, использованные для выполнения атаки со шпионским ПО, Apple закрыла еще в июне 2023 года. Они были найдены в iOS 15 и iOS 16, в частности в ядре (kernel) операционных систем и в Webkit (браузерном движке Apple для отображения веб-страниц). Актуальная версия iOS сейчас - 17.3.

Минувшим летом в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости". Затем "Лаборатория Касперского" сообщила о целевой кибератаке, которая проводилась с помощью мобильных устройств производства корпорации Apple.

Многие государственные органы, в том числе Минцифры, Минпромторг, Минпросвещения, Минтранс, Росавиация, ЦИК РФ и ЦБ РФ, с тех пор запретили своим сотрудникам использовать технику Apple в служебных целях. Так же поступили некоторые компании - РЖД, госкорпорация "Ростех", "Камаз".