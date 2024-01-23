В ДНР предложили упростить условия для получения статуса участника СЭЗ

В частности, предлагается снизить с 50 до 30 млн рублей объем денежных вливаний для получения статуса резидента СЭЗ крупными предприятиями

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Правительство Донецкой Народной Республики (ДНР) предложило упростить требования для потенциальных участников свободной экономической зоны. Соответствующий проект поправок в законодательство направлен в Народный совет, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

"В частности, предлагается снизить с 50 до 30 млн рублей объем денежных вливаний для получения статуса резидента СЭЗ крупными предприятиями. Субъекты малого и среднего предпринимательства, в свою очередь, должны будут инвестировать не менее 3 млн рублей, а предприятия для проектов в области разработки компьютерных технологий и создания программ - не менее 1 млн рублей", - пояснили в пресс-службе кабмина республики.

В ведомстве добавили, что законопроект направлен на повышение инвестиционной привлекательности региона и развитие экономики ДНР в целом.