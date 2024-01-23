Apple оштрафовали на 800 тыс. рублей за отказ удалить "Майн кампф"

Процесс проходил в закрытом режиме по инициативе Аpple, так как в деле присутствовали составляющие коммерческую тайну материалы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 800 тыс. рублей за отказ удалить из приложения Apple Books книгу "Майн кампф"("Моя борьба", автобиография лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера, в России внесена в список экстремистских материалов). Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать компанию Apple Distribution International виновной в правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и назначить ей наказание в виде штрафа в размере 800 тыс. рублей", - огласила решение судья.

Процесс проходил в закрытом режиме по инициативе Аpple, так как в деле присутствовали материалы, составляющие коммерческую тайну.

В соответствии с решением прокуратуры Республики Башкортостан от 2010 года книга Гитлера "Майн кампф" признана в РФ экстремистской и запрещена к распространению. При этом российские пользователи могли ознакомиться с ней в приложении Apple Books.

Это не первый штраф в отношении Apple в России за неудаление запрещенного контента. В августе 2023 года мировой судебный участок №422 оштрафовал компанию на 400 тыс. рублей за отказ удалить с сайтов двух подкастов недостоверную информацию об СВО на Украине. Накануне стало известно, что Apple оплатила антимонопольный штраф в размере около 1,2 млрд рублей за навязывание российским разработчикам приложений для iOS платежного инструмента Apple.