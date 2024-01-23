Микрофинансовый фонд ЛНР в 2024 году начнет кредитование бизнеса региона

И.о. министра экономического развития ЛНР Лидия Фоменко заявила, что выдача кредитов будет происходить под низкий процент

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Кредитование бизнеса Луганской Народной Республики (ЛНР) микрофинансовым фондом республики начнется в 2024 году. Как сообщила и.о. министра экономического развития ЛНР Лидия Фоменко, выдача кредитов будет происходить под низкий процент.

"На сегодняшний день в ЛНР созданы Фонд поддержки предпринимательства, государственные микрофинансовая и гарантийная организации. Микрофинансовая организация [в 2024 году] получит лицензию от Центрального банка РФ и будет осуществлять кредитование малых и средних предприятий под низкий процент, а Гарантийный фонд будет обслуживать данные кредиты гарантиями", - цитирует Фоменко агентство Луганскинформцентр.

Фоменко отметила, что в ЛНР, как и в других субъектах РФ, создана инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства - центр "Мой бизнес". По ее словам, специалисты упомянутого центра в 2023 году провели более 900 мероприятий: выездных семинаров, консультаций для предпринимателей и желающих открыть свое дело.