Приоритетными отраслями на Херсонщине стали машиностроение и производство стройматериалов

Значительная часть предприятий региона находится в 15-километровой зоне, которая регулярно попадает под обстрел

ГЕНИЧЕСК, 23 января. /ТАСС/. Машиностроение и производство строительных материалов стали одними из приоритетных направлений в развитии левобережной части Херсонской области. Об этом Херсонскому агентству новостей сообщили в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России.

"В Херсонской области приоритетными направлениями развития обрабатывающей промышленности левого берега реки Днепр являются машиностроение, промышленность строительных материалов, пищевая перерабатывающая промышленность, легкая и целлюлозно-бумажная промышленности", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в министерстве, значительная часть предприятий Херсонщины находится в 15-километровой зоне, они регулярно попадают под обстрел. "Однако уже сейчас с территории Херсонской области налажены поставки в другие субъекты России таких видов товарной продукции, как твердые сыры и безалкогольные напитки", - добавили в Минпромторге.

По данным министерства, в общей сложности производители Херсонской и Запорожской областей наладили более 250 кооперационных связей. В министерстве считают географические особенности Херсонской области конкурентным преимуществом для успешного развития промышленности, так как это позволяет выращивать два урожая многих сельскохозяйственных культур в год.