В Тверской области вдвое увеличили программу поддержки местных инициатив

На эти цели направят 429,1 млн рублей

ТВЕРЬ, 23 января. /ТАСС/. Программу поддержки местных инициатив в Тверской области, которая предполагает благоустройство дворовых и общественных пространств, увеличили в 2024 году вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В этом году по решению главы региона объем финансирования программы из областного бюджета увеличен почти в два раза по сравнению с 2023 годом", - говорится в сообщении.

Решение приняли на заседании правительства Тверской области. Как пояснили в пресс-службе, в 2024 году по программе поддержки местных инициатив в регионе будет реализовано 289 проектов, на эти цели из областного бюджета направят 429,1 млн рублей. "Это одна из самых популярных программ на территории региона, она очень востребована жителями. В связи с увеличением объема финансирования программы - очень высокая ответственность по целевому и качественному использованию этих денег. Мы растем по данной программе каждый год.

Важно, чтобы за этим объемом мы не потеряли качество ее реализации. Все муниципалитеты, которые участвуют в программе поддержки местных инициатив, должны четко осознавать свою ответственность", - цитирует пресс-служба главу региона Игоря Руденю.

Расширена типология проектов: по поддержке местных инициатив теперь можно приобрести газоиспользующее оборудование, а также реализовать инициативы в сфере образования, в том числе по приобретению оборудования для улучшения материально-технической базы учреждений сферы. "Как и в прежние годы в программу вошли проекты по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, приобретению специализированной техники, устройству детских площадок, спортивных объектов, обновлению уличного освещения, благоустройству воинских захоронений и мемориалов, дворовых территорий и контейнерных площадок и другие направления", - добавили в региональном правительстве.

Программа действует на территории Тверской области с 2013 года, за это время реализовано более 2,4 тыс. проектов, объем поддержки из областного бюджета составил 1,4 млрд рублей.