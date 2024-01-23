Президент Филиппин выступил за изменение конституции для поддержки экономики

Конституция 1987 года написана не для глобализованного мира, отметил Фердинанд Маркос - младший

БАНГКОК, 23 января. /ТАСС/. Президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший выступил за изменение конституции страны для поддержки экономики путем привлечения иностранных инвесторов. Об этом он заявил в интервью телеканалу GMA News.

"Конституция 1987 года была написана не для глобализованного мира. <...> Мы должны приспособиться, чтобы увеличить экономическую активность на Филиппинах и привлечь больше иностранных инвесторов", - сказал Маркос-младший.

Некоторые пункты Конституции Филиппин предусматривают ограничения на иностранное участие в той или иной компании. Эти положения подвергаются критике со стороны международных компаний, которые считают их протекционистскими. В то же время Маркос-младший заметил, что не является сторонником идеи разрешения иностранцам владеть землей, что, по его мнению, "может привести к сбоям".