Индия рассматривает возможность возобновления импорта иранской нефти

Поставки из Ирана осуществлялись бы через Персидский и Оманский заливы, где угроза нападения хуситов гораздо меньше, пишет Business Standard

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Индия рассматривает возможность возобновления поставок нефти из Ирана из-за кризисной ситуации в Красном море вследствие нападений хуситов на торговые суда. Об этом сообщила газета Business Standard со ссылкой на источники.

По их словам, поставки из Ирана осуществлялись бы через Персидский и Оманский заливы, где угроза нападения хуситов гораздо меньше. До сих пор Индия, как отмечает издание, не покупала нефть ни у одной из стран, находящихся под глобальными санкциями. Правительство республики приняло недавно решение об импорте венесуэльской нефти только после того, как США ослабили санкции против Венесуэлы. Кроме того, в Нью-Дели получили гарантии беспрепятственной доставки углеводородов из этой латиноамериканской страны в Индию.

"Мы всегда отслеживаем ситуацию с потоками нефти. Однако поступили предложения возобновить импорт сырой нефти из Ирана, и мы их изучаем", - приводит слова индийского чиновника издание.

До 2018-2019 годов Иран был одним из крупнейших поставщиков углеводородов в Индию, но после введения в 2019 году Вашингтоном санкций в связи с ядерной программой Тегерана этот источник поставок углеводородов южноазиатской республике иссяк из-за невозможности оплачивать поставки в долларах, говорится в материале.

Согласно ноябрьскому отчету Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК), Россия уже год является лидером по поставкам нефти в Индию, обеспечив в сентябре 36% от общего объема импорта страны. По 20% поставок в Индию обеспечили Ирак и Саудовская Аравия.