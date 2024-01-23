"Лукойл" работает над технологиями для производства биотоплива из водорослей в РФ

Начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями компании Максим Ротко сообщил, что компания наращивает использование возобновляемых источников энергии, увеличив его в шесть раз в 2023 году

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Лукойл" работает над технологиями для утилизации углекислого газа с помощью микроводорослей и производства биотоплива из водорослей в РФ, сообщил начальник управления по работе с федеральными органами власти и общественными организациями компании Максим Ротко. Компания считает возможным масштабирование производства низкоуглеродного топлива, добавил он.

По его словам, компания в своей лаборатории по декарбонизации вместе с технологическими партнерами проводит апробацию технологий по нескольким направлениям и изучает возможность создания полигона по поглощению углекислого газа. "Одной из ключевых наших инициатив можно считать проработку создания полигона по эффективному поглощению СО2. Компания ведет разработку технологий утилизации газа с помощью микроводорослей и переработки биомассы микроводорослей в биотопливо. Сейчас данный проект находится на стадии НИОКР", - сказал он на круглом столе в Госдуме.

Ротко добавил, что компания заинтересована в производстве низкоуглеродного топлива. "Мы видим реальные перспективы развития рынка зеленого авиатоплива, также считаем возможным масштабирование производства низкоуглеродного топлива. Мы готовы совместно с регуляторами вырабатывать решения в данном направлении", - отметил он.

Ротко также сказал, что компания наращивает использование возобновляемых источников энергии, увеличив его в шесть раз в 2023 году. "Что касается использования возобновляемой энергии, "Лукойл" реализует проект солнечной и ветряной энергии, а также энергии воды. Такая энергия поставляется потребителям и используется для собственных нужд компании. Это направление развивается довольно динамично, в 2023 году потребление компанией электроэнергии от ВИЭ по сравнению с 2022 годом выросло более чем в шесть раз", - отметил он.