В Поморье на ремонт мемориалов Великой Отечественной войны направят 20 млн рублей

Деньги распределят на конкурсной основе, итоги подведут в марте

АРХАНГЕЛЬСК, 23 января. /ТАСС/. Мемориалы героям Великой Отечественной войны отремонтируют в муниципалитетах Архангельской области. На эти цели в 2024 году выделили 20 млн рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"В этом году на ремонт мемориалов дополнительно направим 20 млн рублей. Средства распределим на конкурсной основе, положение сейчас разрабатывает региональное агентство по делам молодежи", - написал губернатор.

Итоги конкурса подведут в марте. Особенность этого конкурса в том, что он будет проведен среди проектов, которые инициируют муниципалитеты.

В 2023 году в регионе с Российским военно-историческим обществом был проведен областной конкурс "Помни их имена". В нем приняли участие муниципальные учреждения образования и культуры, некоммерческие организации. В итоге поддержку получили 56 проектов из 25 муниципальных образований Архангельской области: 8 инициатив - на установку мемориальных знаков, 35 - на ремонт, реконструкцию и благоустройство памятников, обелисков, мемориалов, 13 проектов - на установку новых памятников.