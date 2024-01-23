Минск продолжает выплаты российским держателям евробондов через НРД

Воспользоваться этой схемой смогут те российские инвесторы, которые прошли необходимые процедуры верификации, сообщили в пресс-службе Министерства финансов Белоруссии

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии заявило, что продолжает работу по выплатам российским держателям еврооблигаций через НКО АО "Национальный расчетный депозитарий" РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что воспользоваться этой схемой смогут те российские инвесторы, которые прошли необходимые процедуры верификации.

"Расчеты осуществляются по договору, заключенному с НКО АО "Национальный расчетный депозитарий", в пользу держателей, прошедших необходимые процедуры верификации и указанных в представленных реестрах", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выплаты производятся согласно постановлению совета министров и Нацбанка республики от 26 сентября 2022 года "О проведении отдельных операций с государственными ценными бумагами" в соответствии с выработанными с российской стороной подходами по задействованию локальной депозитарной инфраструктуры.

Минфин также заявил, что подход к исполнению обязательств перед прочими категориями держателей еврооблигаций будет выработан комплексно с учетом обобщения практики сбора документов и перечисления денежных средств через депозитарий, анализа возникающих вопросов, в том числе технического характера.

В ведомстве отметили, что необходимость внедрения механизмов исполнения обязательств по еврооблигациям, отличных от процедур, закрепленных в эмиссионной документации, обусловлена "односторонним отказом западных инфраструктурных организаций от выполнения своих функций". "Санкционное давление, под влиянием которого оказались российская и белорусская инфраструктура, усугубляется тем, что хранение еврооблигаций Беларуси осуществляется за пределами белорусской депозитарной системы", - отметили в Минфине.

История вопроса

Ранее белорусские власти отказались обслуживать в валюте обязательства по внешнему государственному долгу "в связи с недружественными мерами со стороны иностранных кредиторов". Также белорусское правительство приняло решение, что долговые обязательства по еврооблигациям страна будет выполнять в белорусских рублях для чего перевело сумму в нацвалюте на спецсчет в Беларусбанке. Доступ к средствам обеспечен для платежного агента - Citibank N.A. London Branch, который со своей стороны отказался быть агентом. Минск уже несколько раз провел расчеты по евробондам в нацвалюте, после чего международные кредитные рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг республики до преддефолтного.

28 декабря 2023 года Минфин сообщил, что Белоруссия перешла на альтернативный механизм выплат по евробондам "Беларусь-2023", при этом российский "Национальный расчетный депозитарий" выступил в качестве "одного окна" для российских владельцев белорусских евробондов. Прямые выплаты по этим бондам в адрес российских инвесторов приостановлены с 2022 года, но в конце 2023-го начались выплаты в адрес российских инвесторов по новому механизму и они проводятся только по выпуску Belarus 2023 в адрес держателей, купивших бумаги до 6 сентября 2022 года.

Также стало известно, что группа инвесторов из восьми физических лиц и пяти компаний направила в адрес главы Минфина Белоруссии Юрия Селиверстова уведомление о дефолте по пяти выпускам еврооблигаций - Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031. При этом, как сообщает РБК, инвесторы не исключают возможность обращения в Лондонский международный третейский суд с иском о взыскании с Белоруссии выплат по еврооблигациям.