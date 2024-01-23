Twitch оштрафовали на 1 млн рублей за запрещенный контент

Twitch Interactive регулярно привлекается к административной ответственности в России

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей видеостриминговый сервис Twitch за отказ удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Таганского районного суда города Москвы Twitch Interactive, Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, когда обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством), и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 1 000 000 рублей",- сказали в пресс-службе.

В декабре 2023 года мировой судья в Москве оштрафовал Twitch на 4 млн рублей за отказ подчиниться ранее выданному предписанию Роскомнадзора.

Twitch Interactive регулярно привлекается к административной ответственности в России. 4 декабря Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 800 тыс. рублей за публикацию информации, запрещенной к распространению в РФ. В начале сентября 2023 года мировой судья оштрафовал организацию на 13 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные россиян.

Twitch - видеостриминговый сервис, специализирующийся на тематике компьютерных игр, в том числе трансляциях геймплея и киберспортивных турниров. Видео на платформе Twitch можно просматривать как в реальном времени, так и по запросу. Сервис принадлежит Twitch Interactive - дочерней компании Amazon.