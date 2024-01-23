Даванков подготовил законопроект о замене штрафа для УК на скидку при оплате ЖКУ

Вице-спикер Государственной думы, комментируя документ, отметил, что "управляющие компании платят штрафы в бюджет, эти деньги расходуются непрозрачно"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ законопроект о замене административных штрафов за некачественную работу управляющих компаний на перерасчет в сторону понижения коммунальных платежей для жильцов. Об этом сообщает пресс-служба фракции.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как пояснили в пресс-службе, компенсацию предлагается предоставлять, в частности, за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений, нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами.

Даванков, комментируя законопроект, отметил, что "управляющие компании платят штрафы в бюджет, эти деньги расходуются непрозрачно".

"Правильнее направлять эти деньги людям, которые страдают от безответственных коммунальщиков. Я предлагаю вместо уплаты штрафов снижать жильцам плату за коммунальные услуги - пропорционально числу жителей дома и размеру штрафа. Это мотивирует людей внимательнее следить за управляющими компаниями, а сами УК - работать лучше", - пояснил парламентарий, слова которого приводит пресс-служба.