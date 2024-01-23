Минфин считает обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки экспортерами

В ведомстве доработают схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Министерство финансов России считает обоснованным предложенное правительством продление действия мер указа об обязательной продаже валютной выручки крупным экспортерами и готово корректировать механизм репатриации выручки в случае, если экспортеры столкнутся с трудностями в его реализации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"По мнению Минфина России, введенный в октябре 2023 года указ президента с требованием об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими экспортерами страны показал свою эффективность. Как мы видим, данная мера помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке. В связи с этим ее продление на данном этапе является обоснованным. При этом Минфин рассмотрит и доработает схему возврата выручки в случае, если экспортеры будут сталкиваться с трудностями при ее возвращении", - говорится в сообщении.

Правительство РФ 23 января сообщило, что поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные в октябре прошлого года меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин подписал 11 октября 2023 года указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Документ предусматривает также обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. Кроме того, в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

В феврале 2022 года президент РФ подписал указ об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки, позднее эта доля была снижена до 50%, а с 10 июня 2022 года требование было отменено. В сентябре 2023 года глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что министерство выступает за более жесткий валютный контроль в текущей ситуации.