В ЛНР рассчитывают, что цены на нефтепродукты в регионе будут не выше Ростовской области

В республике подписали добровольный меморандум об ограничении цен на топливо с поставщиками горюче-смазочных материалов

ЛУГАНСК, 23 января. /ТАСС/. Поставщики горюче-смазочных материалов Луганской Народной Республики подписали добровольный меморандум с Минтопэнерго ЛНР об ограничении цен на топливо. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, документ подразумевает розничную продажу топлива в республике по ценам, не превышающим показатели соседней Ростовской области.

"Поставщики ГСМ Республики подписали добровольный меморандум об ограничении цен на топливо. ГУП ЛНР "Луганскнефтепродукт", ООО "Союз", ООО "Талан", ООО "ГСМ СНАБ" и ООО "ТД РНБ" обязуются осуществлять розничную продажу нефтепродуктов по ценам, не превышающим розничные цены на территории Ростовской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что такое взаимодействие с основными поставщиками нефтепродуктов в регионе "обеспечит стабильные цены" на автозаправках ЛНР.