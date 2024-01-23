В Египте рассказали о ходе строительства АЭС "Эд-Дабаа"

Оно идет в рекордно сжатые сроки, сообщил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер

ЭД-ДАБАА /Египет/. 23 января. /ТАСС/. Строительство АЭС "Эд-Дабаа" реализуется в рекордно сжатые сроки благодаря высокому уровню координации между российскими и египетскими партнерами. С таким заявлением выступил министр электроэнергетики и возобновляемых источников энергии Египта Мухаммед Шакер.

"Мы совместно с российской стороной принимаем активное участие в ряде проектов, нацеленных на завершение строительства "Эд-Дабаа", и добились значимых результатов в рекордно сжатые сроки. Это свидетельствует о высочайшем уровне координации между рабочими командами с обеих сторон", - подчеркнул Шакер в ходе церемонии начала заливки бетона в основание четвертого энергоблока АЭС. Он также выразил глубокую признательность президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси и его российскому коллеге Владимиру Путину "за все те усилия, что были вложены в проект строительства АЭС". Заливка бетона в основание четвертого энергоблока, по мнению Шакера, является "значимым достижением на пути реализации египетской программы мирного атома и ее дальнейшего продвижения".

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.