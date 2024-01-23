В скором времени в Абхазию завезут топливо, простаивающее на границе с 21 декабря

Соответствующее решение уже принято правительством России

СУХУМ, 23 января. /ТАСС/. Вагоны с нефтепродуктами, простаивающие более месяца на российской стороне границы, в скором времени ввезут в республику. Соответствующее решение уже принято правительством РФ, сообщил ТАСС министр энергетики и транспорта Абхазии Джансух Нанба.

"Решение правительства [РФ] принято, ожидаем [прибытие вагонов] в ближайшие дни", - сказал Нанба.

На совещании у президента Нанба сообщал, что 34 вагона с задекларированным топливом не могут ввезти в Абхазию, они простаивают более месяца на приграничной территории РФ, и проблема будет решена сразу после внесения изменений в постановление правительства РФ.

16 декабря 2023 года правительство РФ приняло постановление, согласно которому "Роснефть" наделена исключительным правом на осуществление экспортных поставок нефтепродуктов из России в Республику Абхазия. В этой связи большинство автозаправочных станций республики закрыты, работают лишь АЗС "Роснефти" и те, кто закупает у нее бензин.

Генеральный директор крупнейшего поставщика топлива в Абхазию - ООО "АЗиД" Адамур Габуния сказал журналистам, что большинство членов топливной ассоциации Абхазии считает, что нельзя допускать монополизацию рынка нефтепродуктов, необходимо предпринять все меры для изменения ситуации и дать возможность работать всем поставщикам. "На топливном рынке Абхазии должна быть здоровая конкуренция, чтобы каждый имел право выбирать поставщиков, а потребители выбирать топливо по цене и качеству", - подчеркнул он.