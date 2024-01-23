ФТС выявила свыше 1,3 тыс. тонн немаркированных товаров в 2023 году

Среди них безалкогольные напитки, обувь, парфюм и прочие

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2023 году обнаружила свыше 1,3 тыс. тонн немаркированных товаров, среди них безалкогольные напитки, обувь, парфюм и прочие, сообщил начальник Главного управления таможенного контроля после выпуска товаров ФТС России Сергей Семашко.

"Уровень цифровых решений позволяет проводить контроль дистанционно, быстро, четко, понятно, то есть достаточно сканировать определенную область маркировки товара и получить ответ в течение доли секунды. <...> Только за 2023 год более 150 транспортных средств было остановлено именно с товарами, которые не прошли в данном случае элемент тестирования, а это свыше 1,3 тыс. тонн немаркированных товаров, то есть все то, что перечислено на слайде [858 тонн безалкогольных напитков, 177 тонн товаров легпрома, 119 тонн обуви, 62 тонны шин, 44 тонны табака, 36 тонн парфюма и 14 тонн пива]", - отметил Семашко, выступая на круглом столе ТАСС, посвященном результатам внедрения государственной системы маркировки "Честный знак" в 2023 году и планам на 2024 год.

По его словам, чтобы не создавать дополнительных нагрузок на бизнес, был создан специальный личный кабинет. "Это некий аналог "Честного знака", только более широкая витрина данных, которая позволяет формировать инспектору объективные решения, это позволяет достаточно большие объемы немаркированной продукции выявлять", - добавил Семашко.