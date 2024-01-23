В Египте заявили о помощи РФ в преодолении последствий напряженности в регионе

Глава египетского управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль выразил уверенность в том, что возведение АЭС "Эд-Дабаа" является историческим проектом

ЭД-ДАБАА /Египет/, 23 января. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Внешние факторы и напряженная обстановка в Ближневосточном регионе оказывают влияние на крупные экономические проекты, но в ходе строительстве атомной электростанции (АЭС) "Эд-Дабаа" эти проблемы успешно преодолеваются при содействии России. Об этом корреспонденту ТАСС заявил глава египетского управления по атомным электростанциям Амгед аль-Вакиль.

"Безусловно, на такие самые крупные экономические проекты внешние факторы оказывают свое влияние", - отметил аль-Вакиль в ходе церемонии заливки первого бетона на четвертом энергоблоке АЭС "Эд-Дабаа", которая возводится на египетском побережье Средиземного моря при содействии госкорпорации "Росатом". По его словам, заметное повышение напряженности в Ближневосточном регионе, особенно в секторе Газа, "оказало некоторое воздействие и на проект строительства египетской АЭС". Однако, добавил глава египетского управления по атомным электростанциям, даже небольшие трудности "носят крайне ограниченный и временный характер".

"В сотрудничестве и координации с российской стороной на проекте АЭС "Эд-Дабаа" мы справляемся со всеми возникающими проблемами, - подчеркнул аль-Вакиль. - А соблюдение и даже опережение графика строительства атомной станции являются лучшим тому свидетельством и подтверждением".

Аль-Вакиль выразил уверенность в том, что возведение АЭС "является историческим проектом". "Он (проект АЭС "Эд-Дабаа" - прим. ТАСС) войдет не только в историю периода президентства [главы страны] Абдель Фаттаха ас-Сиси, но и в историю всего Египта", - констатировал глава управления по атомным электростанциям.

23 января на АЭС "Эд-Дабаа" прошла церемония заливки первого бетона в основание ее четвертого энергоблока. В мероприятии в формате видеоконференции приняли участие президенты Египта и России Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин.