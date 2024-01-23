Эксперт назвал важным фактором при строительстве АЭС "Эд-Дабаа" отсутствие политики

Этот проект укрепит энергетическую независимость Египта и внесет ощутимый вклад в его развитие, считает старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россия не обставляет процесс строительства АЭС "Эд-Дабаа" никакими политическими условиями, это является очень важным фактором для будущего российско-египетских отношений, сказал в беседе с ТАСС старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин.

"Россия не обставляет процесс строительства никакими политическими условиями, что весьма важно для сохранения суверенности государства. Этот проект укрепит энергетическую независимость Египта и внесет ощутимый вклад в его развитие, что тоже важно для самой большой страны арабского мира. Реализация этого проекта также придаст новый толчок развитию взаимовыгодного высокотехнологичного сотрудничества между Египтом и Россией", - сказал эксперт, комментируя заливку первого бетона на блоке № 4 АЭС "Эд-Дабаа".

По мнению директора Инженерной школы ядерных технологий Томского политеха Олега Долматова, строительство самой современной АЭС в Северной Африке влияет на весь континент в целом. "По сути, вместе с нашими египетскими партнерами мы создаем практически с нуля целую отрасль. Это не только новые источники генерации энергии, но и развитие инфраструктуры, строительство новых дорог, огромное количество рабочих мест", - сказал ТАСС Долматов. По его словам, ядерные технологии энергетического и неэнергетического применения широко востребованы практически во всех странах Африканского континента. "Это и строительство АЭС, и ядерная медицина, и применение ядерных технологий для нужд сельского хозяйства, и радиоэкологический мониторинг. Поэтому, на мой взгляд, нет никаких предпосылок для того, чтобы сотрудничество между Россией и странами Африки, в частности, Египтом, снижало темпы", - уверен эксперт.

По словам Сергея Роженко, директора группы аналитики в электроэнергетике Kept, атомная энергетика имеет стратегическое значение для развития экономики и промышленности Египта уже в этом десятилетии. "Ее значение будет в дальнейшем только возрастать на горизонте 2040-2060-х годов, поэтому сотрудничество между РФ и Египтом имеет устойчивую долгосрочную базу", - отметил он в беседе с ТАСС. Текущее производство электроэнергии в Египте составляет порядка 210 млрд кВт⋅ч. По оценке экспертов Kept, на горизонте до 2040 года с учетом роста населения и развития экономики потребление электроэнергии может возрасти в 2-2,5 раза. "Ввод АЭС позволяет повысить выработку электроэнергии. Так, строительство четырехблочной АЭС обеспечивает выработку порядка 35 млрд кВт⋅ч, что экономит до 5-6 млрд куб. м газа. В этом контексте атомная энергетика имеет хорошие перспективы для масштабирования в стране. По нашей оценке, "емкость рынка" до 2060 года может составить до 12 блоков большой мощности - то есть объем строительства АЭС можно утроить", - уверен Роженко.

"Эд-Дабаа" - первая атомная электростанция в Египте, которая будет построена Росатомом в провинции Матрух на берегу Средиземного моря примерно в 300 км к северо-западу от Каира. Это первый крупный проект Росатома в Африке. До 2028 года госкорпорация построит четыре блока станции с реакторами ВВЭР-1200 и будет на протяжении всего жизненного цикла АЭС (60 лет) поставлять ядерное топливо, а также оказывать услуги по подготовке персонала, проводить техобслуживание и ремонт в течение 10 лет после пуска каждого блока. Также контрактом предполагается сооружение до 2028 года первого модуля сухого контейнерного хранилища отработавшего ядерного топлива. В Египте рассчитывают, что АЭС выйдет на полную мощность к 2030 году.