23 января, 16:21

Продление продажи валютной выручки создаст условия для понижения ключевой ставки ЦБ

Первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин добавил, что поддержание стабильного валютного курса является важным условием для развития экономики страны, роста внешней торговли и привлечения инвестиций

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Продление до конца 2024 года требований о продаже валюты ключевыми экспортерами - важный элемент поддержания макроэкономической стабильности и может создать условия для понижения ЦБ ключевой ставки. Такое мнение журналистам выразил первый заместитель генерального директора ЦСР Борис Копейкин.

"Хочется напомнить, что в августе - сентябре курс рубля заметно ослабевал. И у бизнеса, и у граждан было много опасений по этому поводу. С даты подписания указа президента РФ о введении требований об обязательной продаже отдельными экспортерами части валютной выручки в октябре курс рубля по отношению к доллару США вырос более чем на 13%. При этом, конечно, укрепление рубля также поддержали решения Банка России о повышении ключевой ставки. Курс у нас плавающий", - сказал Копейкин.

Он добавил, что поддержание относительно стабильного и предсказуемого валютного курса является важным условием для развития экономики страны, роста внешней торговли и привлечения инвестиций.

Эксперт напомнил, что в условиях санкций резервы ЦБ в евро и долларах заморожены и использовать их для снижения волатильности курса нельзя. Поэтому, добавил Копейкин, необходимы временные меры для стабилизации ситуации.

"И продление до конца 2024 года требований о продаже валюты ключевыми экспортерами - важный элемент поддержания макроэкономической стабильности. Важно отметить, что решение объявлено заранее - предыдущее решение действовало до апреля. И в перспективе от обязательной продажи мы откажемся. Это было подтверждено Путиным в декабре во время прямой линии. Данная мера также позволит создать условия для пересмотра Банком России ключевой ставки в сторону понижения", - подчеркнул он.

Правительство РФ 23 января сообщило, что поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки. Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что введенные в октябре прошлого года меры показали свою эффективность и помогли стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности.

В свою очередь в Минфине России ТАСС сообщили, что ведомство считает обоснованным предложенное правительством продление действия мер указа об обязательной продаже валютной выручки крупным экспортерами и готово корректировать механизм репатриации выручки в случае, если экспортеры столкнутся с трудностями в его реализации.

Указ об обязательной продаже валютной выручки экспортерами

Президент РФ Владимир Путин подписал 11 октября 2023 года указ "Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)". Согласно документу, сроком на шесть месяцев для 43 групп компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах, устанавливаемых правительством. Эти компании относятся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства. 